‘BBB 22’: após formação de paredão, brothers se desentendem e batem boca

E veio aí. Mais de um mês depois da estreia, o BBB 22 teve sua primeira treta generalizada. Tudo começou com a formação do paredão da semana, em que Gustavo foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar pela prova Bate e Volta.

O brother recebeu seis votos, enquanto Eliezer ficou com cinco. Laís, com quem mantém uma relação dentro da casa, votou em Natália e nem tentou salvá-lo, o que o deixou chateado.

“Ela Natália votou pra proteger o Eli. E ela Laís não fez isso pra me proteger. Ela tem o motivo de não ter votado nele, mas eu tenho o meu motivo para estar p*”, disse Gustavo.

Além disso, Natália tinha dito que não votaria em Gustavo, mas votou para proteger Eliezer. “Você sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra”, disse ele.

Então, Eliezer decidiu se intrometer e falou que Gustavo estava ameaçando Natália. “Cala a boca, Eli. Você não sabe o que ela falou para mim, eu só falei: ‘confiei na sua palavra'”, retrucou.

Ela resolveu então entrar na discussão e disse que não se sentiu ameaçada. “Eu não vim aqui nessa casa para ser neutra, eu vim aqui para jogar”, disse para justificar o voto.

Gustavo alertou Natália que Eliezer só quis fingir que estava junto com ela para conseguir escapar do paredão. “O cara foi bancar casalzinho pra você no dia que sentiu a água bater no rabo e você caiu, Natália.”

Fogo no parquinho

A discussão se estendeu para outros membros da casa. Natália disse que o grupo dos meninos tem uma rede de proteção e ela acaba ficando de fora. Em seguida, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby entraram no bate-boca.

“Já te falei, qualquer coisa que você quiser saber sobre mim, o que você vai fazer? Vem até mim”, disse DG.

PA acabou ficando chateado com a cobrança de Natália, pois ele já foi alvo da Sister. “Você sempre acha que a gente vai votar em você e não é assim”, disse ela. “Você, Jessi, Lina e Tiago me botaram no paredão”, respondeu o atleta.

E ela se defendeu: “Mas isso foi no início”. E PA a Scooby retrucaram: “Foi há duas semanas”. Logo depois, a discussão tomou conta da casa. E Gustavo, que deu início a toda discussão, ficou feliz em ter colocado fogo no parquinho.