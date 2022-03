‘BBB 22’: após formação de paredão, brothers recalculam rota e mudam prioridades

Após a formação do nono paredão do BBB 22 – que conta com Douglas Silva, Eliezer e Laís -, alguns participantes usaram a madrugada desta segunda-feira, 21, para repensar os seus posicionamentos no jogo. Eli mostrou ser azarado na prova bate e volta ao conseguir zerar a roleta em 10 das 13 rodadas. “Estou imaginando meus amigos assistindo essa prova e eu só tirando zero”, disse rindo. Natália questionou se o brother era ruim em cassino, mas ele disse que só foi uma vez e não chegou a apostar. “Continue sem jogar, meu filho”, brincou Eslovênia.

Mas não é só em jogos de azar que Eliezer acredita estar mal. Em seu primeiro paredão, ele comentou sobre sua relação com Vyni, eliminado na última semana, e também disse que acordou tarde para a competição do reality. “Acho que demorei para acordar para o game. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas nisso já tinha um mês de programa. É coisa para caramba.”

Sobre Vinicius, ele afirmou que se entregou para a amizade e que levará o companheiro para a vida. “Ao mesmo tempo que eu acho que possa ter sido um erro, acho que foi um acerto. É uma relação muito verdadeira.”

Se conseguir voltar do paredão, ele já definiu seus alvos na casa. “Minha ordem de votos, caso eu volte e o DG saia: primeiro de todos, PA. Depois, Scooby, Lucas, Jessi e Arthur.”

Mudanças de visão

Laís aproveitou para conversar com Douglas, com quem ela manteve uma rivalidade ao longo do programa. Inclusive, chegou a puxar ele para o paredão desta semana usando o contragolpe. A sister afirmou que mudou a sua visão em relação a ele. “Hoje, talvez eu teria mais possibilidade de ir em uma das meninas do que em você”, disse ela.

“Eu não tive coragem de fazer isso agora, neste momento, porque a gente estava mais próxima nessas últimas semanas, mas eu me sinto muito mais próxima de você e muito mais à vontade”, completou. E o ator respondeu: “Pode ficar tranquila.”

Em outro momento, Jessilane e Linn da Quebrada também conversaram sobre suas alianças no jogo. A bióloga disse que a cantora é uma das prioridades dela, independente das relações que ela tenha na casa.

“A gente trata o jogo de uma forma diferente, em relação a votos. Pessoas que votam em mim são minha opção, e você falou que não joga por quem votou em você”, pontuou Jessi.

A professora explicou que, para ela, é mais fácil seguir essa estratégia, uma vez que recebeu cinco votos no início do programa em uma votação aberta.

“Esse é um lugar que eu vejo que eu também preciso pensar minhas estratégias, porque eu sei que se em um momento eu tiver nesse fogo cruzado, não posso contar, não posso esperar isso de você. Não vou esperar isso de você, que você me salve, que me proteja”, respondeu Lina.

Segundo a cantora, as duas têm jeitos diferentes de jogar: “Como você mesma falou, já deixou transparente, que essa não é a maneira como você joga. Eu prefiro baixar minhas expectativas em relação a você.”