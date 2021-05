BBB 21 supera 1 bilhão de interações no Facebook e no Instagram

O público do Big Brother Brasil 21 não só assistiu o programa, mas também comentou e engajou nas redes sociais. O reality show da Globo não teve somente audiência na televisão, mas também no Facebook e Instagram.

Dados do Facebook e da plataforma CrowdTangle mostraram que, nos últimos três meses, os brasileiros fizeram mais de 167 milhões de posts e comentários sobre o BBB na rede social. Além disso, juntando os 20 perfis dos brothers no Instagram, foram mais de 1,1 bilhão de interações nas publicações feitas por meio das contas pessoais de cada um na plataforma, no mesmo período.

Outro dado interessante é que o competidor Arcrebiano, apesar de ter sido o segundo eliminado do programa, ficou entre os três brothers mais mencionados desta edição no Facebook, juntamente com Gilberto e Juliette.

Instagram

A campeã desta edição, Juliette Freire, também alcançou o título de participante com mais seguidores no Instagram. Atualmente, com mais de 27 milhões de pessoas seguindo o perfil que mantém, a paraibana teve um crescimento de mais de 17.700% na rede social, considerando a data de início do programa.

Tiago Leifert, apresentador do BBB – Foto: Divulgação

Gilberto Nogueira, hoje com mais de 12 milhões de pessoas que acompanham o perfil dele, foi o segundo a atrair mais seguidores, seguido por Lucas Penteado, atualmente com mais de 10 milhões.

O ator foi também o brother que mais ganhou novos seguidores em um único dia. Em 7 de fevereiro, quando pediu para sair do reality, 3,6 milhões de pessoas começaram a seguir o perfil.

Temas mais mencionados

Neste ano, as brigas por comida foram os temas mais mencionados nas conversas no Facebook sobre o BBB 21, com os termos queijo, leite condensado e arroz, nesta ordem, aparecendo como os mais usados neste contexto.

Com duas festas por semana, os brothers puderam aproveitar diversos shows ao longo desta temporada. As apresentações de cantores na casa que geraram mais publicações e comentários foram a do Daniel, Luan Santana e o DJ Alok. Já nas festas dos líderes, o pódio em menções ficou para a Festa do Fiuk, Festa do Arthur e Festa da Sarah.

Os castigos do monstro geraram discussões e risadas dentro da casa e muitos comentários fora dela. De todos os castigos da edição, os mais falados no Facebook foram “o extraterrestre”, realizado por Gil e Sarah, “flor e abelha”, feito por Gil e Lucas e a dupla “frango e brócolis”, vividos por Pocah e Projota.