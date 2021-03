‘BBB 21’: Sarah ironiza pandemia de covid-19

Sarah Andrade, uma das participantes do Big Brother Brasil 21, fez declarações polêmicas em relação à pandemia do novo coronavírus. Ela contou para Arthur que, quando recebeu uma ligação do programa, antes de entrar no reality, estava em uma festa. “Quando me ligou para a entrevista, falou para mim: ‘Pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Oxi… e eu: ‘Eu não tô sentindo nada'”, declarou Sarah, rindo, durante festa de Fiuk na noite desta quarta-feira, 17.

No fim de 2020, especialistas já alertavam para o perigo das aglomerações vistas pelo Brasil durante as festas de Natal e ano novo. Cientistas explicam que, ao participar desses eventos, as pessoas ficam mais expostas ao contágio, o que acelera a transmissão da covid-19.

Na conversa, Arthur disse que contou, na entrevista para entrar no BBB 21, que estava tomando cuidado: “Quando eles falaram comigo sobre o assunto, eu segurei muito a onda. Eu ia só na casa de aluno meu”, disse o instrutor de Crossfit.