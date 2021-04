‘BBB 21’: Fiuk, Gil e Viih Tube estão no paredão

Um novo paredão foi formado na noite desta quinta-feira, 22, no Big Brother Brasil 21. O programa começou apresentando os melhores momentos dos últimos dias na casa e teve o resultado da disputa entre Arthur, Pocah e João Luiz, que saiu com 58,86% dos votos do público.

O professor não conseguiu se despedir dos colegas de reality no lado de fora da casa, pois a produção do programa havia preparado o esquema da prova do líder, que seria realizada na mesma noite, no gramado.

Os participantes que restaram vestiram coletes azuis e se dirigiram para o local da gincana. Como uma espécie de tabuleiro, em que as peças eram formadas por caricaturas dos próprios brothers, cada um deles deveria girar uma roleta com números de 1 a 3 e o símbolo de uma estrela, que valia 4 pontos.

Venceria a prova o competidor que chegasse mais rapidamente ao final do tabuleiro. Porém, no meio do caminho havia uma série de armadilhas que fariam com que o participante recuasse para o início da partida. A prova do líder, basicamente, foi de sorte.

Na reta final, entre Juliette e Pocah, a cantora levou a melhor e saiu do paredão direto para a liderança do BBB 21. Ao receber a pulseira, ela escolheu Arthur e Viih Tube para estarem com ela na área vip e indicou Gil do Vigor direto para a berlinda.

Depois, em votação secreta no confessionário, a mais votada da casa foi Viih Tube, que tinha direito a puxar algum colega, no chamado contragolpe. Ela escolheu Fiuk. O resultado será conhecido no domingo, 25, quando o programa terá a mesma dinâmica: saída do eliminado, nova prova do líder e formação de paredão.