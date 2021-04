‘BBB 21’: Boninho se veste de dummy e dança na festa TOP 8

A Festa BBBotequim celebrou os TOP 8 do Big Brother Brasil 21 na noite desta quarta-feira, 21. As atrações da noite foram Pabllo Vittar e Preta Gil dando o show e Boninho invadiu a celebração vestido de dummy. Quando Tiago Leifert convidou os brothers a saírem para o gramado e começarem a festa, eles se depararam com Pabllo Vittar e Preta Gil cantando.

Dois dummies recepcionaram os convidados. Os assistentes misteriosos chamaram a atenção com coreografias. Desconfiada, Juliette se aproximou do diretor e do outro dummy na pista de dança, que logo deixaram a casa, perseguidos pela advogada. O diretor do reality prometeu aos seus seguidores nas redes sociais entrar na festa do BBB e cumpriu a promessa.

Os confinados especularam que seria Caio, eliminado no paredão desta semana. Já Gilberto acreditava que era o apresentador Tiago Leifert. “Ele disse, sorrindo: ‘Até algum momento’. Sorrindo acho que ele apareceu em algum momento. Ele era o dummy. Tenho certeza”, disse o pernambucano.

Os oito finalistas do BBB 21 se emocionaram com o show. E a comoção foi geral, até da parte da Pabllo que cantou Indestrutível e aproveitou para anunciar em primeira mão que está noiva.