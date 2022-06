Batman: exposição em Campinas leva aos famosos cenários de Gotham City

A atração foi montada no Espaço de Eventos, no terceiro piso do Iguatemi Campinas, e recebe fãs até 14 de agosto

O propósito do herói mais famoso da DC Comics é proteger sua cidade. Depois de testemunhar a morte dos pais de maneira trágica na infância, Bruce Wayne mobiliza todos os seus recursos físicos, intelectuais e financeiros para se tornar o maior defensor de Gotham City. É em nome de sua cidade que ele deixa de ser apenas um herdeiro para se transformar em um herói.

Esse lugar que inspira o nascimento do Batman pode ser conhecido pelo público. Os endereços mais icônicos da mítica Gotham City foram recriados na mostra “Batman – A Exposição”, que faz temporada na região. A exposição pode ser visitada pelos fãs do herói até o dia 14 de agosto no Shopping Iguatemi Campinas.

A exposição foi criada em parceria com a Warner Brasil – Foto: Rogério Capela / DIvulgação

A atração integrou a comemoração do aniversário de 80 anos do herói, em 2019. Realizada entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 no Memorial da América Latina, em São Paulo, a atração foi premiada pela Warner Bros como a “melhor experiência para o fã” e reconhecida como a melhor atração, vencendo na categoria “Licenciado do Ano”.

O público poderá conhecer 12 cenários de Gotham City, como a Batcaverna, o esconderijo da Mulher-Gato, a Mansão Wayne, o Asilo Arkham e o covil do Coringa. Além da cenografia, a mostra também disponibiliza mais de 400 itens do acervo de Marcio Escoteiro, um dos maiores colecionadores brasileiros de objetos sobre o Batman, e de Ivan Freitas da Costa, curador da exposição.

Há quadrinhos e artigos raros, além de textos que contam a evolução do personagem. A experiência imersiva também oferece áudios de diversos personagens, que podem ser ouvidos em telefones espalhados pelos cenários ou acionados através de botões.

Criada em parceria com a Warner Brasil, a exposição é uma realização da Chiaroscuro Studios (co-fundadora da CCXP), Case Lúdico (especializada na criação de cenografia) e Spoladore Eventos (produção da CCXP).

VISITAÇÃO. A atração foi montada no Espaço de Eventos, no terceiro piso do Iguatemi Campinas. A visitação é de terça a sexta-feira, das 14h às 21h, aos sábados, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 19h.

Os ingressos custam R$ 25,00 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada) de terça a sexta-feira e R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) aos sábados, domingos e feriados. A compra pode ser feita pelo site Sympla.com.br, ou na bilheteria do evento. É possível a visitação em grupos. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail grupos.bileto@sympla.com.br.

Às terças-feiras, é disponibilizada a entrada social para instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade. Para aderir a essa opção, é necessário enviar um e-mail para iguatemicampinas@iguatemi.com.br.