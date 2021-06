Batista exalta sabores do Nordeste e fala dos caminhos que o levaram à TV

A primeira lembrança que João Batista, ou melhor, Batista, o fiel escudeiro do “chef” Claude Troisgros, tem da cozinha é a imagem da mãe e a avó preparando quitutes com o tempero indefectível do Nordeste. Natural da pequena Gurinhém, interior da Paraíba, ele não imaginava que era justamente a brasilidade presente em seu DNA que o levaria ao êxito.

No comando da disputa culinária “Mestre do Sabor”, onde divide a apresentação com Claude e a atriz Monique Alfradique, é exatamente para essa recordação inicial que ele se transporta toda vez que um prato tipicamente nordestino surge no cardápio dos participantes do “reality”, formados por chefs renomados de diversos lugares do País.

O jeito espontâneo e leve de Batista acabou fazendo com que ele participasse cada vez mais do “Menu Confiança” – Foto: Divulgação

Na terceira temporada do programa, entretanto, essa “viagem” através da gastronomia atinge critérios mais exigentes para conquistar seu coração. “O tempero faz um participante se destacar. Mas ele precisa mesclar bem esse talento com o domínio da gastronomia tradicional e contemporânea. Quando ele combina todos esses requisitos e ainda valoriza a cozinha da minha Paraíba, o resultado é realmente a emoção. Tenho tido momentos mágicos ao longo dos últimos episódios”, ressalta.

A vida nos bastidores da tevê e, em especial, à frente das câmeras, nem passava pela cabeça do jovem de 17 anos que se mudou para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. Depois de trabalhar como estoquista e ajudante de pedreiro, soube que um restaurante no famoso bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, estava contratando. O negócio em questão era o Roanne, primeiro empreendimento de Claude na capital carioca, fundado em 1984.

Sem experiência, Batista começou lavando os pratos. Mas ali também teve início sua história de parceria e fraternidade com Claude que já dura quase quatro décadas. “Saí de casa para passar uns dias hospedado com meu tio no Rio de Janeiro e nunca mais voltei. Nada foi planejado, mas as coisas foram acontecendo a partir de muito esforço. O encontro com o Claude mudou tudo. A gente trabalha muito bem juntos. Acho que isso fica bem nítido e natural na tevê”, analisa.

Sem timidez nas gravações, o jeito espontâneo e leve de Batista acabou fazendo com que ele participasse cada vez mais do “Menu Confiança”, programa do GNT que levou Claude para a televisão, em 2006. Três anos depois, a dupla de amigos acabou conquistando mais espaço no canal pago com o “Que Marravilha!”, um dos responsáveis pelo “boom” de programas gastronômicos que surgiram na tevê nos últimos anos.

Versátil e com 23 temporadas nas costas, o programa já recebeu uma infinidade de celebridades, emocionou com personagens anônimos, experimentou o formato de “reality show” e ainda mostrou uma face lúdica com sua versão infantil. Com tantas histórias para contar, tem uma temporada específica que Batista guarda no coração: a edição de verão, gravada em 2018, em Nova Iorque.

Além de ser sua primeira viagem internacional, as gravações ficaram marcadas em sua memória pela aventura que foi conhecer os principais restaurantes da cidade ao lado do melhor amigo. “Não tinha passaporte e nem visto. A emoção já começou por aí (risos). Fiquei impressionado com a organização e os costumes dos americanos na cozinha. Foram 10 dias incríveis, divertidos e cansativos”, destaca.

Bem entrosada e em sua zona de conforto, a dupla estava feliz na tevê por assinatura. Até que o convite para protagonizar o “Mestre do Sabor”, em 2019, fez os dois expandirem seus horizontes televisivos. Hoje, Batista encara o gigantesco e luxuoso cenário erguido nos Estúdios Globo com total naturalidade, mas nem sempre foi assim.

“Nos primeiros dias de gravação, ficava tenso e não sabia nem para onde olhar. Estava acostumado a um esquema mais modesto”, justifica o chef, que também compartilha o “set” com os técnicos Léo Paixão, Kátia Barbosa e Rafa Costa & Silva. Aos 56 anos, Batista vem se dividindo entre a nova temporada da competição e o lançamento do restaurante Do Batista, seu primeiro negócio autoral que, como não poderia deixar de ser, tem Claude como sócio. Localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, é a comida tipicamente brasileira que comanda o cardápio. “A pandemia atrapalhou um pouco o lançamento, mas é um sonho antigo que se torna realidade. Agora tenho um restaurante com comida boa e nordestina para chamar de meu”, gaba-se, entre risos.