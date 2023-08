Cultura Baterista do Iron Maiden revela que sofreu um AVC que deixou lado direito do corpo paralisado

O baterista da banda Iron Maiden, Nicko McBrain, 71, revelou nesta quinta-feira, 3, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em janeiro deste ano. A conta oficial do grupo no Twitter publicou uma mensagem escrita pelo músico. No texto, ele diz que ficou com o lado direito do corpo paralisado (do ombro para baixo), mas que já está 70% recuperado.

“Estava muito preocupado que minha carreira tivesse acabado, mas com o amor e apoio de minha esposa, Rebecca e família, meus médicos, especialmente Julie, minha terapeuta ocupacional, e minha família Maiden, consegui voltar para algo perto de 70% recuperado”, escreveu.

O baterista ainda afirma que o AVC que o atingiu foi o TIA (Acidente Isquêmico Transitório, AIT em português), caracterizado com sendo um mini-AVC. O tipo não é considerado grave, mas necessita avaliação médica imediata. Segundo o Ministério da Saúde, a recuperação completa do AIT dura menos de 1 hora e não deixa lesões permanentes.

McBrain achou importante contar para os fãs e seguidores da banda sobre o que aconteceu, principalmente por estar próximo de iniciar os ensaios para a turnê que o grupo irá realizar este ano.

“Após 10 semanas de intensa terapia, estava quase na hora de começar os ensaios para nossa turnê. Sinto que é importante avisar agora em vez de antes, pois estava preocupado principalmente em fazer meu trabalho e me concentrar em voltar com 100% de condicionamento físico”, disse.