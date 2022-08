Barbie Ferreira tem novo projeto na Amazon após deixar ‘Euphoria’

Após deixar o elenco de Euphoria, Barbie Ferreira foi confirmada em House of Spoils, o novo thriller psicológico com Ariana DeBose, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Amor, Sublime Amor. Segundo a The Hollywood Reporter, o filme é uma produção da Amazon Prime Video e da Blumhouse Television. Dirigido por Bridget Savage Cole e Danielle Krudy, a data de lançamento do longa-metragem não foi divulgada até o momento.

A produção conta a história de uma chef ambiciosa que abre seu primeiro restaurante e precisa lidar com diversas questões, que vão de um investidor ao caos da cozinha. Barbie será a sous chef do estabelecimento.

Barbie Ferreira, que é filha de uma brasileira, deixou a produção da HBO após duas temporadas vivendo Kat em Euphoria. “Após quatro anos vivendo essa especial e enigmática Kat, terei que dizer um emocionado adeus”, escreveu a atriz no Instagram, na última quarta-feira, 24.

Nos stories, a artista disse esperar que os fãs tenham sentido o carinho com o qual ela interpretou sua personagem na trama: “Espero que muitos tenham se visto nela como eu me vi e ver sua jornada até quem ela é hoje tenha te trazido alegria”.

“Coloquei muito carinho e amor nela e espero que vocês tenham sentido isso. Te amo, Katherine Hernandez”, concluiu Barbie.

A HBO Max não anunciou oficialmente quando a série deve retornar com novos episódios, mas a expectativa é que seja no final de 2023 ou no início de 2024.