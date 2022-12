Cultura Bárbara Paz relembra acidente de carro no Natal de 1992

Bárbara Paz, de 48 anos, relembrou, neste sábado, 24, o acidente de carro que sofreu no Natal de 1992. Com uma publicação no Instagram, ela contou receber 434 pontos, ter traumatismo craniano, ossos quebrados e perder a consciência.

Na época, ainda adolescente, a atriz afirmou usar morfina para aliviar as dores severas. Apesar de o rosto estar cheio de cacos de vidro, os efeitos do medicamento a impediam de parar de sorrir.

“Morri dia 25 de dezembro de 1992. Num chevet branco ao som de Erótica de Madonna. Não gosto daquelas pessoas que acordam sempre felizes. Aquelas que postam fotos sorrindo. Como se o mundo fosse feliz. Odeio Natal. 434 pontos, espessura. Tamanho. Pó de vidro. Rasgo. Corte. Fratura. Exposta. Dentes, mandíbula.”

A artista também sofreu um rasgo “de orelha direita até a boca”, além de ter a pele suspensa por um nervo e dentes expostos.

Bárbara recebeu o apoio de diversas amigas do meio artístico, como foi o caso de Leticia Sabatella. “Bárbara transcendente. Arte. Sobrevivente. Fortes!”, comentou a atriz no post.

Didi Wagner também prestou solidariedade à amiga. “Nossa, Bárbara, que loucura esse teu acidente. Que bom constatar que você não só renasceu como vive plenamente a cada dia”, disse ela.