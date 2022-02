Bárbara é a quarta eliminada do BBB 22

Com 86,02% dos votos, Bárbara foi a escolhida do público para deixar o programa

Em um dia tumultuado no “BBB 22” nesta terça-feira, 15, após expulsão de Maria por agressão, os integrantes da casa já esperavam que Natália, a mais votada durante a última formação de Paredão, no domingo, 13, não saísse do confinamento. Com 86,02% dos votos, Bárbara foi a escolhida do público para deixar o programa.

Natália foi coadjuvante e recebeu 9,03%. Arthur Aguiar, destaque do último paredão, foi o menos votado com 4,95% dos votos. A votação teve mais de 105 milhões de votos.

Durante o discurso, Tadeu Schmidt destacou que, apesar dos três participantes terem tido momentos fortes no jogo, o Paredão é muito arriscado: “Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável para você. Isso pode acontecer em qualquer momento, até no primeiro Paredão”, disse o apresentador logo antes de divulgar o nome da eliminada.

Trajetória

Bárbara começou bem o jogo, vencendo junto com Laís a primeira prova de resistência da edição. A prova teve mais de 12 horas de duração e, na época, a sister chegou a ser cogitada como uma das competidoras mais fortes, mas logo se viu envolvida em polêmicas, inclusive em um dos momentos mais marcantes, que foi o suposto caso de racismo contra Natália.

No episódio, Eslovênia, Laís, Maria e Bárbara conversavam no banheiro sobre a formação do segundo Paredão. Eslovênia confessou ter votado em Natália, mas foi alertada que a designer de unhas estava no reservado. Bárbara correu em direção ao corredor, seguida de Eslovênia e Laís. Todas riram e seus gestos foram apontados, nas redes sociais, como movimentos imitando um macaco, o que foi associado diretamente à Natália.

Os participantes da casa de vidro, Gustavo e Larissa, expuseram o acontecido à casa. Bárbara chorou no quarto lollipop ao saber do episódio e negou ter sido racista.

Outra polêmica envolvendo a modelo gaúcha foi sua alimentação, que gerou preocupações dentro e fora da casa. Em uma conversa com Rodrigo, participante já eliminado, Tiago Abravanel comentou: “Eu fiquei impressionado com a Bárbara. Ela só come ovo, maçã e alguma outra coisinha, só”. A equipe da sister chegou a se manifestar nas redes sociais: “Ela está bem e sim, ela está saudável. De acordo com exames que fez para estar no programa”.

A expulsão de Maria

No último Jogo da Discórdia, segunda-feira, 14, a dinâmica consistiu em os participantes atribuírem a outros jogadores plaquinhas com adjetivos. O restante da casa deveria votar contra ou a favor do argumento.

Se os votos fossem favoráveis, o acusador teria de jogar um balde de água no acusado, caso não, a pessoa acusada é quem deveria despejar a água. Durante a dinâmica, quando Maria foi jogar água em Nathália, a cantora se excedeu e acabou agredindo a designer de unhas com o balde.

A própria Maria, em conversa com Vyni, comentou que havia agido com agressividade e chegou a se desculpar com Natália. No raio-X desta terça, 15, Maria justificou a atitude e pediu desculpas. Mas, após análise das imagens, a TV Globo decidiu expulsar Maria. A decisão causou comoção dentro da casa. Fora, familiares da cantora, artistas e ex-BBBs se posicionaram nas redes sociais sobre o tema.