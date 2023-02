Banksy, o enigmático artista de rua, tem 150 obras expostas em SP

Artista enigmático, pois nunca revelou sua identidade, Banksy se fez conhecido mundialmente por seus grafites retratando a realidade que observa. O britânico que não mostra o rosto é tema de exposição, que será aberta nesta quarta, 1.º, no estacionamento do Shopping Eldorado. The Art of Banksy: Without Limits propõe ao público conhecer sua obra, que é capaz de abordar os mais variados temas que afligem a sociedade atual.

Capaz de despertar a atenção do mundo com seus grafites que surgem de forma inesperada, Banksy tem sua arte retratada nesta exposição, que é dividida em 14 ambientes com assuntos variados. Estarão expostas mais de 150 de suas obras – reproduções que ele desenhou em muros, portas e ruínas. Mas a mostra traz também obras originais certificadas, gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais. Um dos pontos altos será o grande e icônico grafite feito em um muro na Cisjordânia, que mostra um homem atirando um ramalhete de flores.

Sala especial

Entre os vários ambientes para interagir com o trabalho provocador de Banksy, um foi preparado exclusivamente para a exibição no Brasil. Trata-se da sala sobre a Ucrânia, país em guerra com a Rússia, no qual o britânico chegou com sua arte, produzindo grafites em paredes de edifícios bombardeados. “É um espaço totalmente ‘cenografado’, com realidade perfeitamente retratada, como se a gente estivesse no meio dos prédios destruídos”, diz o produtor Rafael Reisman, que explica que a mostra não é cronológica, mas retrata vários momentos do artista, como a sala Dismaland, em que ele satiriza a Disney.

