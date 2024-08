Bandido tenta dar golpe em Lilia Cabral, descobre que é a atriz, desiste e se declara fã

A filha de Lilia Cabral, Giulia Bertolli, mostrou a tentativa de golpe contra sua mãe pelo WhatsApp, na segunda-feira, 6. O golpista, ao perceber que falava com a atriz, se declarou fã e pediu para que ela mandasse um áudio.

Giulia brincou com a situação: “Quando você é filha de famosa e até o golpista é fã da sua mãe”. No vídeo, postado nas redes sociais, ela, que também é atriz, mostrou as mensagens referentes ao golpe, em que o criminoso finge ser Giulia, e pede para que a mãe adicione seu novo número.

Em seguida, o criminoso, desmascarado, questionou se esse era o número verdadeiro de Lilia Cabral. “É você mesmo? Sou seu fã. Me manda um áudio”, escreveu, em mensagens enviadas pelo aplicativo.

Nos comentários, usuários brincaram com a situação, fazendo referências a personagens de Lilia: “Logo no Pereirão!”, disse um, relembrando o papel da artista como Griselda, em Fina Estampa. “Se for mandar áudio, tem que ser encarnando a Marta!” comentou outro, relembrando a vilã de Páginas da Vida.