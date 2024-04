Bandas embalam final de semana do festival Burning Fest, em Santa Bárbara

O Burning Fest, instalado no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, junta a gastronomia com música. Além da variedade de pratos com carne, indo de churrasco, parrilla, costela de chão e hambúrgueres, o festival gratuito contará com covers de bandas de rock ao vivo neste sábado e domingo, 13 e 14.

O evento, localizado no estacionamento do empreendimento, contará com seis bandas neste final de semana. No sábado, às 13h30, o dia começa com a banda de rock nacional, Perdidos no Espaço. Às 17h, a banda Exílio, cover de Rage Against the Machine, sobe aos palcos do evento.

Burning Fest reúne variedade de pratos com carne – Foto: Divulgação

Para fechar a noite com chave de ouro, a banda Let There Be Rock faz um tributo à banda australiana AC/DC. Neste domingo, Woody e os Selvagens cantam as músicas de Titãs e Paralamas do Sucesso, às 13h30.

A banda Molinas, cover de Creedence, realiza o show às 16h30. Para encerrar o evento, Rolling Stones Cover Brasil se apresenta às 20h.

Na área da gastronomia, o festival também conta com chopp, food trucks com opções como torresmo, crepe e churros, e uma área dedicada às crianças. O espaço também será pet friendly.