Cultura ‘Bam Bam’: Camila Cabello divulga prévia de single com Ed Sheeran

Após pegar os fãs de surpresa na última segunda-feira, 21, com o anúncio de sua parceria com o cantor britânico Ed Sheeran, Camila Cabello divulgou a prévia do novo single em seu TikTok .

Bam Bam é uma das faixas que estará presente em Familia, terceiro álbum de estúdio da cantora cubana. O single será lançado no dia 4 de março, mas o álbum ainda não tem data de lançamento definida.

Em menos de 24 horas, o vídeo da prévia da música em parceria com Ed Sheeran alcançou mais de 27 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas no TikTok.