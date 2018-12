Baile e apresentações encerram o ano da Melhor Idade

Um concerto da Banda Sinfônica Municipal ‘Professor Gunars Tiss’, baile e apresentações especiais de Natal marcaram o último dia de atividades deste ano no Clube da Melhor Idade de Nova Odessa.

Na tarde da última sexta-feira (14), mais de 200 pessoas estiveram no local participando do evento de encerramento, antes do recesso que ocorre até o dia 20 de janeiro de 2019. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A Banda Municipal apresentou músicas natalinas, de diferentes estilos, além de samba e uma seleção de canções do músico norte-americano Glenn Miller.

Em seguida houve a apresentação do grupo de coreografia da Melhor Idade novaodessense, trazendo temas natalinos. Por fim, show do cantor Fernando, especializado em eventos para o público idoso em Jundiaí.

“Foi um ano maravilhoso, que terminamos de forma alegre e desejando um 2019 ainda melhor”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza. “O período de recesso é necessário para o planejamento das ações e atividades no próximo ano”, acrescenta a coordenadora do Clube da Melhor Idade, Cristiane Mareschi Barbosa.

A programação rotineira do Clube da Melhor Idade inclui ginástica localizada, hidroginástica, natação, karatê, judô, vôlei adaptado, dança coreografada, canto, pilates, exercícios funcionais e de equilíbrio, além de jogos de mesa (dama, truco e dominó).

A Secretaria do Clube da Melhor Idade fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro, e o telefone de contato é o (19) 3476-6053.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.