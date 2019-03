Bailarina americanense compete na África do Sul

A bailarina americanense Eliana Favarelli Chiti, da academia de dança Twist e do Grupo Espaço Dançar, vai concorrer em um festival na Cidade do Cabo, na África do Sul. Ela embarcou nesta terça-feira para a competição da Ciad – World Confederation of Dance Professional, na qual vai apresentar dois números com o parceiro Reginaldo Sama, conhecido por suas participações no quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão do Faustão.

O festival ocorre desta quarta-feira até sábado, quando sai o resultado final, e a dupla vai retornar ao Brasil no domingo. Eliana explica que eles vão apresentar dois números. Foto: Nanah D Luize

“Um de dança contemporânea e um de estilo livre, que é meio jazzístico, mas entra mais em estilo livre. O número é a primeira vez que a gente vai apresentar internacionalmente, mas já dançou ele no Brasil. O outro número é antigo, mas a gente está apresentando ele porque é mais fácil se locomover com a cenografia”, conta a artista.

Eliana relata que já competiu com Reginaldo em outro evento da mesma confederação, em Montevidéu, no Uruguai, no ano passado. “Neste ano já temos a pretensão de participar de outros festivais internacionais. Tem esse e outro previsto para abril. Fora os do Brasil que a gente vai participar”, acrescenta.

Apesar de haver premiação em dinheiro e com troféus e medalhas, ela afirma que o mais importante é o aprendizado e a experiência. “É o que a gente vai conhecer fora, o relacionamento com outros grupos, bailarinos de outros estilos, outras culturas. E o festival que a gente vai é bem diversificado, vai ter de tudo”.

Entre outras competições internacionais, a dupla representou o Brasil em março do ano passado no festival holandês “AmsterDans”. Em 2017, conquistaram o 1º lugar no “Vibe Internacional”, em Viena, na Áustria, e no Festival Norte Dança, na cidade portuguesa do Porto. Ainda em 2017, foram campeões do Montevideo in Danza, no Uruguai.