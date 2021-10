Backstreet Boys fará show em São Paulo em janeiro de 2023

20 out 2021 às 19:02 • Última atualização 20 out 2021 às 22:36

Após a paralisação dos eventos há mais de um ano e meio por causa da pandemia do novo coronavírus, o Backstreet Boys anunciou a nova data para o show em São Paulo. O evento acontecerá em 27 de janeiro de 2023.

A retomada da DNA World Tour foi confirmada pela Live Nation. “O tão aguardado show dos Backstreet Boys em São Paulo tem uma nova data para acontecer. Anota aí na agenda: dia 27 de Janeiro de 2023 o grupo apresenta seus hits no Allianz Parque”, anunciou a produtora do evento.

A Live Nation afirma que os ingressos continuam válidos para a nova data, não é preciso trocar.

O cancelamento em março de 2020 aconteceu na véspera do show, seguindo as instruções do governo de São Paulo. Na ocasião, muitos fãs já esperavam na fila do estádio.

Até que a nova data fosse anunciada, a produtora estava garantindo aos fãs que traria o show para São Paulo. “Pedimos que guardem seus ingressos, que continuam válidos. Entendemos que estão todos ansiosos.”

O plano inicial da ‘DNA Tour’ no Brasil era realizar três shows do Backstreet Boys em Uberlândia (MG), Rio de Janeiro e finalizar em São Paulo.