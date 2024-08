Babu Santana retorna à tevê no elenco da série ‘O Jogo que Mudou a História’, da Globoplay

Ambientada no Rio de Janeiro, a superprodução inspirada em fatos reais volta às décadas de 1970 e 1980 para descortinar como começaram as facções criminosas

Babu Santana tem feito uma criteriosa seleção de seus trabalhos nos últimos anos. O ator, que era nome recorrente em produções policiais e com temáticas violentas, foi em busca de personagens com outros conflitos. O convite do produtor José Júnior, porém, fez o ator abrir uma importante exceção para integrar o elenco de “O Jogo que Mudou a História”, nova série original Globoplay, em que vive o detento Hoffman. “Feliz de ver o José Júnior produzindo e escrevendo. O mercado precisava de um cara periférico e preto para agitar as coisas. Só aceitei esse tipo de personagem porque era o projeto do José Júnior. Sabia que ele traria um olhar de quem conhece esse universo por dentro, um olhar afetivo para esse caos”, explica.

Ambientada no Rio de Janeiro, a superprodução inspirada em fatos reais volta às décadas de 1970 e 1980 para descortinar como começaram as facções criminosas. Em um paraíso rodeado pela natureza, com mata e águas cristalinas, estava situado o presídio de Ilha Grande, palco de convívios conturbados e insatisfações por todos os lados. Detentos com variados crimes na bagagem se relacionam e formam grupos entre os pavilhões. “É importante sabermos a origem de vários problemas que vivemos hoje. É uma história necessária a ser contada. Não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Não vamos mostrar só os caras malvados, mas todo o contexto”, afirma.

Na prisão, dois grupos comandam o lugar, de um lado a falange Jacaré; e do outro, a Turma do Fundão, a futura Falange Vermelha, composta por presos políticos e assaltantes de banco. Hoffman, personagem vivido por Babu, é um dos principais atores da história. “Ele é um dos chefões, uma das figuras centrais da criação de uma facção que vai surgir ao longo da trama. O Hoffman tem carisma, é um cara bravo, bronco, do embate físico. Tem os aliados dele, os dominados e seus rivais e um convívio de muito respeito, medo e amizade com os outros presos. Meu personagem tem uma passagem bem pontual pela série. Tenho medo de falar muito e dar algum spoiler (risos)”, desconversa.

Antes de mergulhar no universo de “O Jogo que Mudou a História”, Babu vinha de um trabalho completamente oposto. Em “Amor Perfeito”, ele interpretou o doce Padre Severo. Apesar das diferenças drásticas entre os personagens, Babu encarou essa transição artística de forma tranquila. “Viver um padre foi algo bem diferente para mim. Esse gênero de ‘O Jogo’ sempre foi bem marcante na minha carreira. Sou um homem de 44 anos e morador do Vidigal. Então, essas histórias sempre permeavam nossos rolês. Gosto muito de como o roteiro dessa história foi organizado”, ressalta.

“O Jogo que Mudou a História” – Episódios disponíveis na plataforma Globoplay.