Avril Lavigne lança novo álbum depois de 5 anos

Avril Lavigne lançou Head Above Water, seu novo álbum, nesta sexta-feira, 15. Seu último disco havia sido Avril Lavigne, lançado em novembro de 2013, há mais de cinco anos.

As músicas estão disponíveis em plataformas digitais como o Spotify, Apple Music, iTunes Store, Google Play, Amazon, Tidal e Deezer, além do YouTube.

Parte das músicas tem letras que abordam a relação da cantora com a doença de Lyme, da qual sofreu nos últimos anos. Em uma das faixas, Dumb Blonde, há a participação da rapper Nicki Minaj.

Ao todo, são 12 músicas: Head Above Water, Birdie, I Fell In Love With The Devil, Dum Blonde (Nicki Minaj), It Was In Me, Souvenir, Crush, Goddess, Bigger Wow, Love Me Insane e Warrior.

“Passaram-se cinco anos desde que lancei meu último álbum. Passei os últimos anos em casa, lutando contra a doença de Lyme. Esses foram os piores anos da minha vida e eu passei por batalhas tanto físicas quanto emocionais”, escreveu a cantora ao anunciar o lançamento do novo álbum, em setembro de 2018.

Avril Lavigne fez bastante sucesso nas rádios do País especialmente com seus dois primeiros álbuns, Let Go (2002) e Under My Skin (2004). Em 2007, lançou The Best Damn Thing e, só voltou a gravar um novo disco quatro anos depois, em Goodbye Lullaby. Em 2013, lançou Avril Lavigne, seu trabalho mais recente até então.

Confira algumas faixas de Head Above Water.