Avril Lavigne anuncia show em São Paulo em setembro

A cantora Avril Lavigne acaba de anunciar que fará um show em São Paulo no dia 7 de setembro, no antigo Espaço das Américas, que agora passa a se chamar Espaço Unimed. Após oito anos, a artista volta ao País e se apresenta na capital paulista dois dias antes da performance no Rock in Rio, marcada para o dia 9 de setembro.

A canadense traz ao Brasil a turnê Love Sux, que tem apresentado ao mundo nos últimos meses. Além disso, os fãs podem esperar um setlist com grandes sucessos da cantora, como Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend, Here’s To Never Growing Up e mais.

A venda para o público geral começa no dia 16 de maio e os clientes dos cartões C6 Bank Mastercard terão pré-venda exclusiva entre 13 e 14 de maio. Para ambos, as vendas se iniciam às 10h online, no site da Eventim, e na bilheteria oficial do Espaço Unimed. Os preços variam entre R$ 150,00 e R$ 731,00.

A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais e escreveu: “Brasil, mal posso esperar para ver vocês”.

Serviço

Data: 7 de setembro de 2022 (quarta-feira).

Abertura dos portões: 19h30.

Horário Abertura: 20h30.

Horário do show: 21h30.

Local: Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas).

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo.

Ingressos: Bilheteria e site oficial.

Classificação etária: 16 anos.