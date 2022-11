Avril Lavigne anuncia que está trabalhando em novo álbum

Avril Lavigne revelou que está trabalhando em um novo álbum. A cantora fez o anúncio em seu Twitter, na sexta-feira, 4. Logo após lançar o clipe do single I’m a Mess, em parceria com Yungblud, a artista decidiu interagir com os seguidores e responder perguntas de fãs na rede social.

Quando um internauta lhe questionou: “Você está postando muitas fotos enquanto está no estúdio. Nos dê uma pequena dica”, Avril, rapidamente, respondeu:

“Meu novo álbum está chegando tão rápido. Nada como trabalhar com seus amigos. Tenho trabalhado com Alex, de All Time Low, Travis, Feldy e Yungblud. Tem sido como risos, conversa, escrita, canto e gravações”, contou a estrela, sem dar detalhes sobre a sonoridade no disco.