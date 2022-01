Avião em que estava cantora Maiara faz pouso de emergência

Um pássaro se chocou com a turbina da aeronave da Latam, que seguia de Navegantes (SC) para Congonhas

O avião que levava a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, a São Paulo precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, na noite desta terça-feira, 4.

Segundo a Infraero, um pássaro se chocou com a turbina da aeronave e causou o contratempo. Todos os passageiros do voo LA3275, da Latam, que partiu de Navegantes (SC) com destino a Congonhas (SP) foram transferidos de voo e não houve nenhum ferido.

De acordo com o delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, o motor do avião apresentou uma falha após o choque com o pássaro.

As informações foram confirmadas pelos sites Metrópoles e Tudo Sobre Floripa. A cantora havia se apresentado no município de Itajaí com a irmã. Segundo a assessoria informou em nota, a cantora passa bem e eclarece que tudo foi “Apenas um susto”.

Em nota, a Latam esclareceu que não houve nenhum “pouso de emergência” ou “pouso forçado”.

“Por precaução, às 21h57 de terça-feira (4/1), a companhia pousou normalmente e em completa segurança em Florianópolis a aeronave do voo após uma colisão com um pássaro”. Segundo a companhia, este é um procedimento comum quando ocorre o evento chamado de “bird strike”.

“A Latam prestou toda a assistência aos passageiros, acomodados em uma nova aeronave que decolou para São Paulo às 23h56 e pousou no aeroporto de Guarulhos à 0h56 desta quarta-feira (5). A companhia reitera ainda que não divulga a identidade de seus passageiros e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, finalizou a nota.