‘Avatar’ retorna aos cinemas 13 anos após a história original

Uma superprodução estreia no cinema nesta quinta-feira (15). “Avatar: O Caminho da Água”, aguardada sequência do filme com maior bilheteria na história, é lançado 13 anos após a história original. O novo longa promete encantar o público com tecnologia imersiva e uma aventura inédita.

O casal Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) formaram uma família. A história começa com os dois dividindo-se entre suas obrigações familiares com os filhos e as demandas do clã, mas um evento inesperado os obriga a abandonar seu lar.

Os Sully viajam pelas vastas paisagens de Pandora e chegam em um território dominado pelo clã Metkayina, que vive em harmonia com os oceanos que os cercam. Lá, os Sully devem aprender a navegar tanto no perigoso mundo marinho quanto na desconfortável dinâmica de ser aceito na nova comunidade.

A principal novidade do elenco é a atriz Kate Winslet, que interpreta a líder do povo Na’vi, chamada Ronal. O elenco conta ainda com Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco e Giovanni Ribisi.

TECNOLOGIA. Se em “Avatar” (2009) o diretor James Cameron criou uma nova experiência cinematográfica ao usar o 3D como nunca ninguém havia feito antes, em “Avatar: O Caminho da Água” o cineasta promete criar um espetáculo imersivo. Isso porque a produção apostou no 3D High Dynamic Range, com uma alta taxa de quadros. O resultado é uma qualidade superior nas imagens, e que garante, por exemplo, um realismo nunca visto em cenas embaixo d’água.

“Você entra em uma sala de cinema e é transportado para um mundo fictício. Quanto mais você puder suspender sua descrença, mais divertido será. Há quase um contrato entre o filme e o público – todos nós vamos dar as mãos e pular para Pandora juntos. Vai ser divertido”, convidou Cameron em entrevista à 20th Century Studios.

O plano de James Cameron para o universo Avatar é gerar mais três filmes. As histórias devem explorar o universo de Pandora, girando em torno de um tema central – a importância da família. Com 192 minutos, o longa tem classificação indicativa de 12 anos.

RELEMBRE. O filme “Avatar”, lançado em 2009, começa quando o ex-fuzileiro naval Jake Sully (Sam Worthington) é selecionado para participar do programa Avatar no lugar de seu irmão gêmeo que morreu. O projeto busca explorar a lua Pandora em busca de metais, mas como o ar é tóxico para seres humanos, os cientistas criaram avatares controlados pela mente.

Jake ficou paraplégico durante um combate na Terra, e o projeto Avatar é uma oportunidade de voltar a se movimentar livremente. Enquanto ele se maravilha com Pandora, o público é apresentado a esse universo através de uma imersão proporcionada pela tecnologia 3D.

Jake descobre diversas formas de vida em Pandora, incluindo os humanoides Na’vi, seres que parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos. Ele se apaixona pela feroz Neytiri (Zoe Saldana), uma Na’vi que será sua tutora nesse estranho mundo e vai inspirá-lo a lutar pela sobrevivência de Pandora.

No final do filme, ele deixa sua vida humana para trás para ficar com Na’vi e se torna o líder da tribo. A produção foi indicada em nove categorias do Oscar e ganhou três estatuetas – Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais.