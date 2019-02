Ausência de anel de noivado levanta suspeita sobre Lady Gaga e Christian Carino

Em outubro de 2018, Lady Gaga anunciou que estava noiva do agente de artistas Christian Carino e ganhou uma joia coberta de diamantes, avaliada em 400 mil dólares (aproximadamente R$ 1,5 milhão). No entanto, fãs notaram que a cantora e atriz compareceu ao Grammy, no último domingo, 10, sem a aliança de noivado, o que levantou algumas suposições sobre o relacionamento do casal.

Os principais rumores sugerem que a artista não está mais noiva de Carino, visto que ele não a acompanhou à premiação. Após a cerimônia, Lady Gaga foi à festa de Mark Ronson, produtor musical com quem trabalhou em Nasce Uma Estrela, e mais uma vez o noivo não estava presente. Por fim, teve quem notou que a artista parou de seguir Carino no Instagram.