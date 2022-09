Audiência de ‘The Crown’, na Netflix, cresce 800% após morte da Rainha Elizabeth

Prícipe Philip (TOBIAS MENZIES) e Rainha Elizabth II (OLIVIA COLMAN) - Foto: Alex Bailey - Netflix

Após a morte da Rainha Elizabeth, a audiência da série The Crown na plataforma de streaming Netflix registrou um aumento exponencial, no Reino Unido. A série, produzida por Peter Morgan, mostra a trajetória da monarca inglesa.

De acordo com dados divulgados pela revista Variety, a quantidade de visualizações da série registrada entre 9 e 11 de setembro – a monarca inglesa faleceu no dia 8 – entre o público do Reino Unido é 800% maior que a contabilizada uma semana antes, entre os dias 2 e 4.

Os cálculos foram feitos a partir de dados extraídos do TV Time, aplicativo de rastreamento de TV e filmes da Whip Media, que tem mais de 22 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, a audiência do seriado também obteve crescimento expressivo, de 400%, em igual período. Já na França, o número de pessoas interessados no programa triplicou. Mundialmente, estima-se que o público da série tenha quadruplicado de um fim de semana para o outro.