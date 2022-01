Atrizes de ‘Pantanal’ testam positivo para covid e estão afastadas de gravações

A produção da novela Pantanal sofre baixas por causa da covid-19. Três atrizes testaram positivo para coronavírus: Bruna Linzmeyer, Selma Egrei e Leticia Salles.

As artistas têm sintomas leves e se mantêm em isolamento social. As informações foram divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Afastadas das gravações, elas só poderão voltar após a quarentena.

Ainda segundo a colunista, Bruna Linzmeyer está em casa, no Rio de Janeiro, e deve ficar por lá por mais uma semana.

Leticia Salles apresentou o quadro assintomático da doença e já deve voltar a trabalhar no sábado, 15.

Selma Egrei está em isolamento em um hotel, também no Rio de Janeiro.

O diretor da novela, Rogério Gomes, teria se afastado também após suspeita de ter contraído a covid-19.