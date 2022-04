Atriz que interpreta Marilyn fala sobre ‘Blonde’, polêmico filme da Netflix

Ainda sem data de lançamento na Netflix, Blonde já está gerando polêmica entre os admiradores da loira mais famosa de Hollywood, Marilyn Monroe. A biografia é baseada no livro de mesmo nome, da escritora Joyce Carol Oates, dos anos 2000, e tem cenas de sexo explícito, recebendo a classificação mais alta dos Estados Unidos, NC-17.

Ana de Armas, que interpreta a protagonista, se preparou durante um ano para encarar a personagem. A atriz, que é fã de Marilyn, ainda afirma que a obra é a coisa mais linda que ela já fez. “Foi o trabalho mais intenso que já fiz como atriz. Levei um ano para me preparar para isso”, contou em entrevista à Entertainment Weekly.

“Desde a pesquisa e sotaque, tudo o que você pode imaginar. Lendo o material, conversando com Andrew Dominik por meses e me preparando para começar. Foram três meses de filmagens sem parar”, contou Ana, que ainda elogiou o diretor, “Foi a coisa mais linda que eu já fiz. Mal posso esperar para que seja lançado. É um filme muito especial e Andrew é um gênio. Ele é um dos melhores cineastas com quem já trabalhei.”

As falas do diretor têm gerado muita expectativa sobre o que está por vir. Ele afirmou ter sido muito exigente durante as gravações e até ficou orgulhoso com a classificação alta. “É um filme exigente. Se o público não gostar, isso é problema do público”, afirmou Andrew.

“Meu filme não está concorrendo a um cargo público, não precisa ganhar o voto. É um filme NC-17 sobre Marilyn Monroe. É o que você quer, certo? Eu quero ir ver a versão NC-17 da história de Marilyn Monroe.”

Esta é a primeira vez em que a Netflix recebe uma classificação tão alta numa produção, por sexo explícito.