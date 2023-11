Atriz diz que Matthew Perry parecia estar feliz um dia antes de morrer

Atriz e modelo Athenna Crosby se encontrou com o ator para um almoço na véspera da morte dele

Em entrevista publicada pela revista People na noite desta quinta-feira, 2, a atriz e modelo Athenna Crosby, 25, afirmou que o ator Matthew Perry estava “muito bem” um dia antes de sua morte, quando ambos se encontraram para almoçar. “Ele parecia feliz. Ele parecia saudável. Ele só tinha coisas boas a dizer”, contou.

Perry, que tinha 54 anos, foi encontrado morto por afogamento em sua casa, em Los Angeles (EUA), no dia 28. O encontro com Crosby aconteceu na véspera, no Bel Air Hotel. Segundo a atriz, eles se conheceram por amigos em comum e partiu dela a iniciativa de chamá-lo para sair.

“Foi muito generoso da parte dele topar esse encontro comigo”, disse Crosby. “Eu estava começando a conhecê-lo melhor e ver se tínhamos coisas em comum, projetos que poderíamos fazer juntos no futuro.”

“Ele me disse que ficar nessa indústria é um processo árduo, mas que se eu realmente me conhecesse e quisesse ser bem-sucedida, ninguém poderia me parar”, conta a artista. “Acho que é algo que ele sentia sobre sua própria vida”, completou.

Ela ganhou do ator uma cópia autografada de seu livro, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. “Ele deixou um pequeno bilhete, o que foi muito gentil.”

A causa da morte do ator ainda não foi descoberta e o Los Angeles County Medical Examiner’s Office – órgão semelhante ao IML brasileiro – realiza investigações. A princípio, a polícia não encontrou indícios de crime e nem presença de drogas ilícitas na casa do ator.