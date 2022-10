Atriz Josephine Melville morre nos bastidores de peça de teatro

Josephine Melville, uma respeitada atriz e diretora britânica, morreu nos bastidores de uma peça após aparecer em uma montagem de Nine Night, em Nottingham. Ela tinha 61 anos.

Melville morreu na noite de quinta-feira, 20, no Nottingham Playhouse após aparecer como Tia Maggie, informou o teatro em comunicado. Ela recebeu assistência imediata da equipe de primeiros socorros e uma pessoa da plateia antes da chegada dos paramédicos, mas morreu no local. A causa não foi divulgada imediatamente.

A peça é uma co-produção entre o Nottingham Playhouse e o Leeds Playhouse. “Toda a companhia, equipe e os dois teatros estão em estado de choque. Josephine era uma pessoa realmente maravilhosa e amada, uma intérprete, diretora, produtora, arquivista e escritora profundamente respeitada e reverenciada, e uma tremenda Tia Maggie em Nine Night”, disse a nota.

Todas as apresentações da peça foram canceladas após a morte de Melville.

Na novela britânica de longa duração EastEnders, Melville interpretou Tessa Parker, amiga de faculdade de Kelvin Carpenter e Harry Reynolds, em 1986. Ela apareceu em oito episódios. Ela reapareceu na novela da BBC em 2005, como a personagem Ellie Wright.

Nascida em Essex, teve outros créditos como atriz como em The Bill, Prime Suspect e Casualty. No último ano, Melville foi parte de Know Your Roots, um projeto que trouxe workshops e gravou entrevistas em Essex em celebração e para preservar a história do cabelo de mulheres negras.

“Nós mandamos nosso amor e condolências para a família e os amigos de Jo. Em uma noite profundamente trágica e extremamente difícil, queremos prestar nosso tributo à companhia de Nine Night a todo time do Nottingham Playhouse que lidou com a situação com empatia e profissionalismo”, disse Stephanie Sirr, chefe executiva do Nottingham Playhouse.

Adjoa Andoh, atriz de Bridgerton, prestou sua homenagem no Twitter após notícias da morte de Melville, escrevendo: “Estou tão chocado. Uma atriz maravilhosa. ótimo timing cômico. Parte de uma comunidade de artistas que entenderam o poder de histórias negras. Todas as bênçãos e condolências à família. Cheia de luz, descanse em poder, Jo”.