Atriz Joanna Barnes, que atuou em ‘Operação Cupido’, morre aos 87 anos

A atriz Joanna Barnes, que esteve nos filmes Spartacus e nas duas versões de Operação Cupido, morreu na última quinta-feira, 29, aos 87 anos. A informação foi confirmada por uma amiga da atriz e escritora ao The Hollywood Reporter, que não especificou a causa da morte, dizendo apenas ter se tratado de “múltiplos problemas de saúde”.

Entre os destaques da carreira da atriz está sua participação nas duas versões do filme Operação Cupido. Em 1961, na primeira versão, que no Brasil ganhou o nome de O Grande Amor de Nossas Vidas, a atriz interpretou Vicky Robinson, a namorada do pai das gêmeas, vividas por Haley Mills. Já no remake de 1998, que tem Lindsay Lohan fazendo as duas crianças, ela deu vida à mãe da namorada, Vicki Blake.

Em seus quase 50 anos de carreira, Barnes também esteve no elenco do filme Spartacus, de 1960, além de outros clássicos como Gigantes em Luta (1967) e Tarzan, o filho das selvas (1959). A atriz dividiu as telas com nomes importantes para o cinema como Kirk Douglas e John Wayne.

Além de atuar no cinema, a atriz fez algumas séries de TV como A Família Buscapé, Maverick, As Panteras e Ilha da Fantasia. Também se dedicou à escrita, tendo lançado livros como The Decievers, sobre uma jovem atriz desiludida por Hollywood.