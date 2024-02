Atriz Duda Santos se impressiona com sucesso de ‘Renascer’

O caminho profissional de Duda Santos diante das câmeras está apenas no início. Porém, a atriz de 22 anos viu muita coisa se transformar ao encarar sua terceira novela, a segunda no horário nobre da Globo. Na pele da inocente Maria Santa de “Renascer”, Duda experimentou uma repercussão e uma carga de responsabilidade completamente inédita. “Essa personagem mudou a minha vida. Foi algo avassalador. Nunca mais serei a mesma Duda. Desde o início, eu acreditava muito nesse projeto. Sabia que seria um papel recebido com muito amor por todo o Brasil. Foi assim que a gente se dedicou ao trabalho em todo o momento”, valoriza.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar de toda a grandiosidade e expectativa do papel, o processo para viver Maria Santa envolveu bastante sigilo por parte de Duda. A atriz encarou um longo processo de testes até ser confirmada no elenco da adaptação assinada por Bruno Luperi. Toda essa bateria de audições, no entanto, foi um segredo entre a atriz e seu empresário.

“Eu falei: ‘não vou contar para ninguém para não criar expectativa’. É uma novela que todo mundo gosta muito, minha mãe é apaixonada, eu não vou falar nada para ninguém. Se eu não passar, não quero que ninguém fique triste”, explica Duda, que precisou controlar a ansiedade até o feedback positivo da direção. “Eu sabia o dia que seria a resposta e já acordei pilhada. Minha irmã estava na minha casa, e não entendia a razão por eu estar nervosa (risos). Quando recebi o sim, só chorava e tremia”, completa.

Duda Santos viveu a Maria Santa, na primeira fase da novela – Foto: Divulgação_TV GLOBO

Na história criada por Benedito Ruy Barbosa, Maria Santa é o grande amor de José Inocêncio, papel defendido por Humberto Carrão e Marcos Palmeira. “Maria Santa é amor no melhor sentido da palavra. Fiquei um pouco receosa do tanto de responsabilidade que é contar uma história tão bonita. Queria comunicar todo o amor que essa personagem tem”, aponta a atriz, que é carioca da Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. Antes de “Renascer”, Duda já havia passado pela temporada de “Malhação – Toda a Forma de Amar” e também integrou o elenco de “Travessia”.