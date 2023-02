Atriz denuncia coach, que viralizou após falas misóginas, por ameaça

A atriz Livia La Gatto expôs nas redes sociais que recebeu ameaça de morte do coach Thiago Schutz. O influenciador, que virou meme nas redes sociais após declarações machistas no podcast Buteco Podcast, se ofendeu com um vídeo em que a artista debocha de homens que propagam discursos de ódios contra mulheres.

Sem citar o nome dele, a sátira ironiza falas misóginas de quem teria a masculinidade frágil. Então, Thiago mandou a seguinte mensagem para ela no Instagram: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe”.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Livia que confirmou que a atriz abriu um boletim de ocorrência contra o coach para solicitar medida protetiva. “Ela acabou de receber a aprovação do mesmo (B.O.) e agora começa a entrar com as medidas cabíveis, dentre elas a protetiva.”

No Instagram, Livia compartilhou a notícia de que havia denunciado Thiago e se pronunciou: “Esse cara discursa diariamente para um exército de homens com suas masculinidades frágeis, questionando os poucos direitos que as mulheres conquistaram”.

“É um discurso de ódio a qualquer mulher que não aceite ser submissa. É um discurso que dá argumentos para homens que violentam, assediam e matam mulheres por estarem inseguros em sua masculinidade”, refletiu.

“(…) Misoginia não é opinião. E, enquanto artista, eu vou debochar sim. Expor ao ridículo sim em meus vídeos, toda e qualquer manifestação que diminua a mulher. E se vc se sentiu incomodado, apenas melhore”, conclui.

Quem é Thiago Schutz?

Em seu site oficial, o coach Thiago Schutz se define como “escritor, palestrante e apresentador”. Ele diz fazer parte de aconselhadores “red pill”, movimento de homens que se opõem ao “sistema que favorece as mulheres”.

Schutz administra uma conta no Instagram chamada Manual Red Pill Brasil, que tem mais de 330 mil seguidores. Um discurso dele gerou polêmica e virou alvo de chacota quando, em entrevista, ele apresenta uma situação em que uma mulher hipotética oferece uma cerveja a um homem tomando Campari.

“Ah, mas se eu pegar uma breja você não toma comigo? Eu não tomo, entendeu? A mulher tem muito isso de querer mudar o cara, tentar colocar o cara debaixo dela, mas não é maldade, é um teste realmente. Deixa eu ver o quanto esse cara segura a opinião dele, será que ele vai pegar a breja só para me agradar?. ( ) O cara exercita isso e vira um cara mais autêntico, mais original”, diz ele no vídeo.

A declaração lhe rendeu o apelido “calvo da Campari”. Além disso, em vídeos publicados na página Manual Red Pill Brasil, ele afirma que mulheres são “mais caras que uma GP”. “Para o cara conseguir dar uma transadinha rápido, ele precisa comprar um carro para a mulher”, disse.

Thiago também critica mulheres por usarem roupas curtas: “De repente aquele cara não está confortável com a namorada dele usando aquela p… daquela roupa”. O Estadão não conseguiu entrar em contato com Thiago até a publicação desta matéria, porém o espaço segue aberto para manifestações.

Campari se pronuncia

Após a repercussão da denúncia de Livia, o Grupo Campari fez questão de emitir uma nota afirmando não ter nenhuma relação com o coach. Veja o pronunciamento completo:

“O Grupo Campari, em razão dos últimos acontecimentos envolvendo o nome da companhia, vem a público informar que não tem, e nem nunca teve, nenhum tipo de relação, vínculo ou contato com Thiago Schutz. Campari se solidariza com todas as mulheres que foram envolvidas nesse caso de misoginia e ameaças, e rechaça veementemente toda atitude preconceituosa e violenta manifestada por este influenciador.”