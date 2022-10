Atriz da série ‘One Tree Hill’ revela ter sofrido violência doméstica

Jana Kramer, que participou de uma das séries de maior sucesso nos anos 2000 One Tree Hill, conhecida no Brasil como Lances da Vida, desabafou em suas redes sociais que sofreu violência doméstica quando tinha apenas 19 anos.

A atriz resolveu fazer a revelação em apoio ao movimento “Domestic Violence Awareness Month”, Mês da Conscientização da Violência Doméstica, em tradução livre, nos Estados Unidos. A intenção do relato, segundo a atriz, é alertar outras mulheres.

“O que estava por trás do sorriso (da foto) é algo que até hoje tenho dificuldade em falar”, começou Jana em seu relato, que postou como legenda de uma foto em que está ao lado de sua mãe.

“O que lembro ao ver essa imagem era uma garota destruída por dentro. Semanas antes, eu estava presa no chão enquanto o homem que dizia me amar, me estrangulava e me ameaçava de morte. Estava tão cheia de vergonha, que ninguém acreditaria em mim e que a razão pela qual eu era estrangulada ou espancada. Era porque eu era ruim! Era porque estava errada e merecia”, desabafou ela.

Jana, que não identifica seu agressor, se casou com ele em segredo quando tinha apenas 19 anos. Ele era 17 anos mais velho do que ela.

A atriz confessou que não foi seu único relacionamento abusivo. “Você não merece abuso. Você não merece nenhuma forma de abuso… Físicos, sexuais, mentais, verbais, financeiros, relacionamentos emocionalmente abusivos etc. Isso tudo é abuso”, alerta ela, que ainda lamentou ter passado tanto tempo pensando que merecia o que acontecia em seus namoros.

Em 2021, Jana Kramer se divorciou de Miike Caussin, com quem tem dois filhos; Jolie (6 anos) e Jace (3 anos).