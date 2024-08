Atriz Cristina Pereira revela ter sido estuprada aos 12 anos

Cristina Pereira, atriz da TV, teatro e do cinema brasileiro, conhecida por sua participação no antigo TV Pirata, revelou ter sido estuprada quando era criança. Sua fala aconteceu durante a coletiva de imprensa do novo filme de Anna Muylaert, O Clube das Mulheres de Negócio, que aconteceu no Festival de Gramado, no domingo, 11.

Em depoimento, a atriz, humorista, apresentadora e diretora de 74 anos se emocionou ao falar pela primeira vez sobre o acontecimento, se colocando como apenas uma de muitas mulheres que se tornam vítimas de crimes sexuais.

“São muitas meninas de 12 anos, como aquela menininha que estava indo pra escola de uniforme, que foi abusada É a primeira vez que falo publicamente sobre isso. Aconteceu isso comigo. Tá acontecendo agora com uma porção de meninas”, disse ela.

Em seu relato, Cristina descreveu que o estuprador a abordou a caminho da escola, fingindo ser médico. Ela continuou, dizendo que a sociedade como um todo tem dificuldade em lidar com o assunto: “Ninguém veio me perguntar o que aconteceu comigo. Uma criança não chega atrasada na escola. Qualquer pessoa adulta descobre se uma criança sofreu uma violência, mas a pessoa finge que não viu”.

“Eu nunca falei sobre esse assunto enquanto minha mãe era viva. Era um assunto muito dramático, muito traumatizante para ela. Foi um segredo que ela guardou sozinha. Ela não tinha com quem falar. Deve ser muito difícil para a mãe também, pois ela deve se perguntar por que aconteceu isso com minha filha? Será que deixei de fazer alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa?”.

A atriz, então, defendeu o acesso à educação sexual, lembrando sua dificuldade de compreender o que lhe havia passado: “Foi um fato que me marcou muito durante muitos anos. Um abuso desse nível, como essa violência com uma menina que não tinha nenhuma informação. Foi uma coisa horrível para mim. Eu fui pega a caminho da escola … Estava entrando na puberdade, nem tinha ficado menstruada. Eu não sabia nada sobre sexo, não sabia o que aquele homem tinha feito comigo, uma coisa horrível”.

Confortada por Muylaert, que levantou para abraçá-la, Cristina culpou políticos da bancada do “boi, bíblia e da bala” pela dificuldade de acesso à informação: “Na minha época não tinha educação sexual na escola”.

O Clube das Mulheres de Negócios analisa questões de machismo e racismo enraizados na cultura patriarcal do Brasil. Com Irene Ravache, Louise Cardoso, Rafael Vitti e Luis Miranda, o longa retrata um ambiente isolado da sociedade onde estereótipos de gênero são invertidos. O filme fez sua estreia em Gramado e terá lançamento no circuito comercial em novembro.