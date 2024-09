Atriz Bel Kutner mostra filho com doença rara, autismo e epilepsia dançando em aniversário - O Liberal

Cultura Atriz Bel Kutner mostra filho com doença rara, autismo e epilepsia dançando em aniversário

A atriz Bel Kutner compartilhou um momento especial do filho, Davi Kutner, de 19 anos, na terça-feira, dia 3. Davi apareceu em um vídeo dançando com o dançarino Marcelo Chocolate em celebração ao seu aniversário. O jovem foi diagnosticado com uma doença rara, esclerose tuberosa, autismo e epilepsia de difícil controle.

“Marcelo Chocolate e Davi, comemorando seus 19 anos de vida. Um rapaz. Quem dança é mais feliz”, escreveu Bel na legenda da publicação feita no Instagram. Davi é fruto da relação da atriz com o músico Fabio Mondego.

Em julho, Bel fez uma postagem detalhando o diagnóstico do filho para anunciar que apresentaria um videocast na BandNews FM Rio, o Acesso Livre, para falar sobre temas como acessibilidade e educação inclusiva. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a doença rara de Davi, esclerose tuberosa, é uma doença degenerativa que causa tumores benignos em órgãos como o cérebro, o coração e os rins.

“Esse é o Davi. Meu gigante, meu filho e meu maior desafio”, iniciou a atriz na publicação feita à época, completando que “o dia a dia tem sido uma busca incansável por estratégias para nosso bem-estar”. Segundo ela, o filho possui episódios de violência e ansiedade.

“Uma adolescência mais difícil do que a maioria, mas, infelizmente, uma situação que acontece em muitas famílias que, como nós, lutam em busca do bem-estar e segurança dos filhos”, disse. Ela detalhou possuir uma ampla rede de apoio. “Esse tem sido o tema da minha vida nos últimos quase vinte anos”, afirmou.