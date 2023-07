Atores de ‘Two and a Half Men’ se reencontram em protesto nos EUA

Jon Cryer e April Bowlby, que viveram o casal Alan e Kandi na comédia Two and a Half Men, se reencontraram em um dos protestos promovidos por atores que estão em greve nos Estados Unidos e compartilharam o momento nas redes sociais.

“Alan e Kandi reunidos muitos anos depois para derrubar esses ricaços”, escreveu Cryer no Twitter. Ele interpretou Alan durante as 12 temporadas da série, mesmo depois da saída de Charlie Sheen.

Já a personagem de Bowlby foi introduzida apenas na terceira temporada, indo de namorada do personagem de Sheen a mulher de Alan. O relacionamento não dura muito e eles se divorciam no quarto ano. Anos depois, ela retornou para uma participação especial na 10ª temporada.

Depois de Two and a Half Men, nunca mais os dois contracenaram juntos, mas foram parar em séries da DC. Jon Cryer como Lex Luthor em Supergirl, e April Bowlby, em Patrulha do Destino.

Anúncio da greve

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), que representa 160 mil artistas do cinema e da televisão, anunciou em 13 de junho que estava entrando em greve, após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.

O sindicato já havia revelado que as conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso. Então, a paralisação foi oficializada.

A última vez que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura, que duraram três meses. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo.

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e com essa luta eles obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela Internet.