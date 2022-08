Atores de Pantanal encarnam Anitta e Pabllo Vittar em competição de dança

Leandro Lima e José Loreto deram o que falar no último domingo, 28. Dessa vez, entretanto, o foco não foi a atuação dos atores na trama de Pantanal, e sim o gingado de ambos no quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck. Os amigos se enfrentaram em busca do título da competição e mostraram que também levam jeito para dança.

Na primeira fase de shows, Leandro e José performaram, respectivamente, Rita, de Tierry, e Pelados em Santos, dos Mamonas Assassinas. No entanto, foi a segunda fase da competição que chamou ainda mais a atenção.

No segundo “round” da batalha, José Loreto encarnou Pabllo Vittar, dublando e coreografando com o balé um dos maiores sucessos da artista, K.O. Na sequência, mais uma diva pop brasileira foi interpreta: Anitta. Leandro Lima iniciou sua performance com o hit Show das Poderosas e finalizou com muito rebolado em Envolver.

Ambas as apresentações estão repercutindo entre o público, que tem elogiado o talento e carisma dos artistas. Contudo, como apenas um poderia levar o título, Leandro conquistou a vitória, em votação acirrada pela plateia.