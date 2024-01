Ator Gary Dourdan, astro da série ‘CSI’, passou o réveillon na casa de Rafa Kalimann

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann postou nesta terça-feira, 2, um carrossel com fotos de festa de fim de ano em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma das fotos chamou a atenção do público: Rafa aparece junto do ator americano Gary Dourdan, que interpretou o personagem Warrick Brown na série CSI: Crime Scene Investigation entre 2000 e 2008.

Junto com a fotos, Rafa postou um texto em que fala como foi sua virada de ano. “Virei o ano imersa em uma energia muito especial. Acolhida pelos meus, minha casa recebeu pessoas eu estavam na mesma sintonia. Meus amigos e minha família foram o complemento necessário, a companhia que eu precisava ter”.

Dourdan, que também participou de filmes como O Resgate: O Dia da Redenção, A Estranha Perfeita e Alien: A Ressurreição repostou a foto de Rafa, mas não fez qualquer comentário sobre a apresentadora ou sobre o fato de ter passado o fim de ano no Brasil.