Cultura Ator de ‘Pantanal’ capota com carro no ‘Rally dos Sertões’: ‘Calma, meu povo’

Leandro Lima capotou com o carro no Rally dos Sertões – competição brasileira profissional disputada com carros modificados -, em que participou pela primeira vez como convidado do evento. O ator, intérprete de Levi na novela Pantanal, da TV Globo, usou os stories do Instagram nesta quarta-feira, 31, para tranquilizar os fãs.

Ele afirmou que está bem e não sofreu nenhum tipo de ferimento. O artista ainda ressaltou que o capotamento é algo comum na modalidade e aconteceu por conta de um desnível na pista.

“Calma, meu povo. O que aconteceu foi uma capotagem, é uma coisa normal no rally, é quase que você sobrar em uma curva. A gente capotou. Como o carro é muito seguro, a gente vai com capacete, cinto quatro pontas, entre outros, disse ele, contando ainda que usou macacão antichamas, protetor de pescoço e balaclava.

“Nada aconteceu, nenhuma dorzinha no pescoço. Continuei a prova e no outro dia, ainda fiz outra etapa, graças a segurança e todos os procedimentos que a gente aprende lá. Estou bem demais, tudo certo. Foi divertido a capotada e estamos aí”, continuou.

Após o imprevisto, ele e sua equipe deixaram o veículo pela janela, desviraram o carro com a ajuda de outras pessoas e seguiram na competição.

Mais sobre o Rally dos Sertões

Costa Rica é o destino da quarta etapa do Rally dos Sertões em Mato Grosso do Sul. Os pilotos saíram de Campo Grande na última terça-feira, 30.

Na região, o evento contará com tendas de cultura, turismo, praça de alimentação, carreta do Sebrae para atendimentos e a loja oficial do Sertões, onde o visitante poderá adquirir produtos licenciados do rally, além de lojas de produtos locais e artesanatos regionais.

A competição, que seguirá até 10 de setembro, é realizada através da parceria entre a prefeitura de Costa Rica, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente Esporte e Cultura, com o Rally dos Sertões e o Sebrae/MS, e conta com apoio da Câmara de Vereadores.