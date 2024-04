Ator de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’ se declara para fãs brasileiros e ganha 200 mil seguidores

O ator Andrew McFarlane, que interpretava o Tony, em Eu, a Patroa e as Crianças, postou no sábado, 6, uma foto com uma camiseta com uma frase escrita em português, na qual se lia “Eu amo meus fãs brasileiros”. Após passar a meta de 210 mil seguidores, ele agradeceu aos fãs em português: “Muito obrigado, Brasil. Eu amo vocês.”

Seguindo os passos de Vincent Martella, ator do Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, que ganhou mais de 5 milhões de seguidores após declarar seu amor pelos fãs brasileiros, Andrew compartilhou uma foto com a camiseta com frase escrita em português, junto da legenda: “Hey Brasil.”

Em seu Instagram, Andrew agradeceu ao apoio dos fãs. Nos comentários, os brasileiros apoiaram o ator. “A série foi um sucesso, fez parte da adolescência e infância de muitos”, disse um. “Arrasou no português”, comentou outro.

Andrew, de 37 anos, interpretou Tony, o namorado da personagem Claire, segunda filha da família Kyle.

O último episódio do programa foi ao ar em maio de 2005, e era distribuído no Brasil pelo SBT.

Eu, a Patroa e as Crianças está disponível nos catálogos dos serviços de streaming Prime Video e Star+.