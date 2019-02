Ator de Americana deu buquê de flores à Bibi Ferreira

Rosas colombianas na cor champagne. Essas eram as favoritas de Bibi Ferreira, detalhe que geralmente apenas pessoas próximas e fãs guardam na memória. O tipo de memória que mantém o ator e diretor teatral americanense Zeca Coelho, grande admirador da artista, que morreu nesta quarta-feira, aos 96 anos. E foi este apego a detalhes que o levou a experimentar um momento inesquecível ao lado da atriz e cantora.

Foto: Arquivo pessoal

Hoje morador de São Paulo, Zeca se recorda que o primeiro show dela que viu foi “Bibi Canta Piaf”, há 15 anos. “E quando acabou o show, eu estava tão emocionado que eu não conseguia levantar da cadeira. Foi todo mundo saindo e eu fiquei sozinho no palco vazio. Chegou um senhor com uma bengala e falou: ‘filho, me ajuda a subir no palco?’ Só estava eu e ele, eu o ajudei e ele falou: ‘Eu preciso falar um oi pra minha amiga Bibi’”, detalha. Foi levando o homem até o camarim que teve seu primeiro contato com Bibi, a quem pediu um abraço. “E eu falei para ela: Bibi fiquei tão emocionado no seu show que no meio do espetáculo por pouco eu não subo no palco. Ela pegou, me deu um tapinha nas costas e falou: ‘rapaz, por que você não subiu?’”.

O encanto pela primeira experiência o levou à segunda, terceira, quarta apresentação. Na última que viu, decidiu levar para a artista um buquê com rosas colombianas. “Quando estava acabando o show, me levantei, fui lá, entreguei para ela. E na hora que entreguei, aconteceu uma coisa meio mágica. Me vi no fundo do palco, de joelhos, de braços abertos na frente dela. Neste momento, no meio do show, eu falei: ‘Bibi, na primeira vez que eu vi você em cena, eu falei que fiquei emocionado e queria subir no palco e você perguntou porque eu não subi. Eu estou cumprindo a promessa daquele primeiro show agora’, e dei as rosas para ela. Ela riu, a gente deu um abraço e um beijo, aí saí do palco”, acrescenta.

Foto: Arquivo Estado de S. Paulo

Zeca revela que a inspiração que leva de Bibi para seus trabalhos artísticos surge de forma orgânica, como uma formação que se absorve apenas pelo contato com sua obra. “Parece que as pessoas só criam os ídolos depois que morrem. Mas para mim não. Para mim, se você me perguntasse ontem, eu ia falar Gal Costa e Bibi Ferreira [como ídolos]. A Bibi Ferreira é completa. Eu vi um show da Bibi com 85 anos, tinha uma música que parecia de cabaré, ela dançava. Era uma energia, um amor. Acho que o palco não era a extensão da vida dela. Era a vida dela. A Bibi era o palco”, finaliza.