Cultura Ator da Record desaparece após entrar em carro de desconhecido no Rio

O ator Edson Caldas Barboza, que participou do elenco de Gênesis, novela da Record, está desaparecido desde a última sexta, 2. A família de Edson reportou o desaparecimento à polícia do Rio de Janeiro.

A última informação obtida pelos familiares é que Edson teria entrado no carro de um desconhecido na frente de um bar na capital fluminense.

A mulher de Edson, Jennyffer Vieira, fez um apelo em suas redes sociais: “Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Já fizemos tudo o que podíamos fazer”, escreveu, pedindo para que quem tivesse notícias do paradeiro do ator, entrasse em contato.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sem dar mais detalhes sobre o andamento do caso, eles informaram, em nota:

“A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. Diligências estão em andamento para localizá-lo”.