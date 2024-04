Ator da Marvel é condenado a um ano de reabilitação por caso de violência

Jonathan Majors foi condenado a um ano de reabilitação por caso de violência doméstica, após a Justiça o considerar culpado de agressão e assédio contra sua ex-namorada, Grace Jabbari.

O ator deverá cumprir 52 semanas de um curso especializado, inicialmente presencial, na cidade de Los Angeles onde reside, com a possibilidade de transição para sessões online no futuro, de acordo com a Variety.

Além disso, Jonathan deve manter sua terapia de saúde mental e reportar periodicamente seus avanços à Justiça. O juiz também emitiu uma ordem de restrição permanente, proibindo qualquer contato do ator com a ex-namorada. Caso haja descumprimento dessas condições ou novas infrações criminais, ele pode ser penalizado com prisão.

A decisão foi anunciada pelo juiz Michael Gaffey em Manhattan, quase quatro meses depois de Jonathan ser considerado culpado. Originalmente prevista para janeiro, a sentença foi postergada para abril devido a recursos da defesa que foram posteriormente rejeitados.

No dia da audiência, o ator compareceu acompanhado de Meagan Good, sua atual namorada, e recebeu apoio de familiares e amigos presentes. Grace Jabbari também esteve no tribunal e, em sua declaração, expressou descrença na capacidade de arrependimento e mudança do ator, insinuando a possibilidade de reincidência no comportamento agressivo.

O juiz justificou a ausência de pena de prisão pela falta de antecedentes criminais de Majors, apesar da gravidade das acusações que poderiam levar a até um ano de encarceramento.

Jonathan foi preso em março de 2023 após um incidente com Jabbari. Ele negou as acusações de agressão. A defesa do ator tentou argumentar que a ex-namorada era a agressora na situação, mas sem sucesso.

Após a condenação, Jonathan foi demitido dem seu papel como vilão no Universo Cinematográfico da Marvel e viu sua carreira em Hollywood entrar em uma fase incerta. Ele perdeu o apoio de sua empresa de gerenciamento e de sua assessoria de imprensa.