Atenta e forte

Lilia Cabral tem bastante orgulho de toda a sua trajetória na televisão. Com inúmeros papéis de destaque e novelas de sucesso empilhadas no currículo, a atriz de 66 anos não se deixa levar pelo saudosismo ou qualquer vaidade diante do vídeo. Para ela, cada novo trabalho é uma nova chance de acumular experiências e sabedoria. No ar em “Fuzuê”, Lilia não tem desbravado apenas conhecimentos inéditos em sua carreira, mas também uma nova trajetória no ar após um período de folga da tevê aberta.

“Sinto que, após a pandemia, nossa relação com o vídeo mudou muito. Seria impossível não sair modificado desse período. Meu olhar para o horizonte é outro, sabe? Me sinto renascida. Não importa o tempo de carreira. Acho que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado. Estamos em constante aperfeiçoamento”, valoriza.

Na história das sete, Lilia vive a elegante Bebel, mãe da vilã Preciosa, interpretada por Marina Ruy Barbosa. Discreta, ela administra a rede de joalherias com a filha, com quem tem uma relação de altos e baixos. No passado, estudava música, mas acabou largando todos os seus sonhos para se dedicar à família. Com a descoberta da existência de uma filha ilegítima do marido, fruto de uma traição, Bebel passa a rever as próprias decisões e atitudes, buscando dar um novo rumo à própria vida. “Várias situações são importantes para a que a Bebel possa se descobrir. Apesar de ter uma certa tristeza, a Bebel não é uma pessoa triste ou pesada. Ela vai percebendo que a vida pode ser de uma outra forma”, defende.

A trama de “Fuzuê” marca seu retorna às novelas após “O Sétimo Guardião”, que foi ao ar em 2018. Estava com saudade do formato?

Estava com saudade. E é muito bom voltar cercada de amigos e pessoas em quem confio. São pessoas que acompanho há muitos anos e me acompanham também. O Gustavo (Reiz) é um autor apaixonado por tevê e por novela. Isso faz toda a diferença dentro de um projeto. Adoro trabalhar nesse clima leve e descontraído. Na verdade, sinto que essa retomada está sendo extremamente importante para mim.

Como assim?

Acho impossível não falar como fomos afetados por esse período de pandemia, né? Acho que estamos vivendo outras relações, outras perspectivas e novos olhares para o horizonte. Após um período com tantas gravações cercadas de cuidado, estamos finalmente livres disso. Parece que renascemos. Eu me sinto um pouco renascida mesmo. Acho que estou tendo outros olhares e experiências num set. Honestamente? Ter muitos anos de carreira não significa nada. No fundo mesmo, a gente aprende todos os dias. O tempo é fundamental na nossa profissão. Estou muito feliz de voltar em projeto tão leve. Mas eu fiz muita coisa nesse período. Só parei de fazer tevê um pouco, mas voltei.

Nos últimos anos, você esteve praticamente apenas no horário nobre. Como está sendo retornar à faixa das sete?

Eu estou adorando. A novela é bem leve e cômica, mas a minha personagem não entra tanto nesse humor. Mas eu estou louca para fazer uma comédia. O horário das sete tem essa impressão de ser mais leve, né? É um diferencial do horário. Mas o compromisso e a responsabilidade são as mesmas. Estou muito confortável com esse projeto e feliz demais de onde estou.

Como você tem enxergado o crescimento da Bebel na trama de “Fuzuê”?

Minha personagem não tem vilania, né? Ela é uma mulher elegante e sofisticada, mas simples. Apesar de ficar diante de descobertas desconfortáveis, ela mantém as aparências. Acho que isso traz uma identificação enorme com muitas mulheres. São mulheres que passam por turbulências, mas seguem com as aparências. Ela não é rancorosa ou triste. Ela está vivendo a vida dela, mas não de uma forma tão feliz. Mas tem me exigido um trabalho de construção diferente.

Por quê?

Sempre fui por caminhos que mostravam a força das minhas personagens ou o que a personagem veio fazer na história. A Bebel é mais fechada. Ela vai dando a entender ao longo da história. Acho que é uma personagem que faz parte da vida de muita gente.

Na história, a Bebel reencontra o Nero, que é um amor do passado. Como está sendo desenvolver esse romance diante das câmeras?

Esse reencontro amoroso é muito gostoso. Eles se reencontram e não ficam discutindo se ainda têm idade para isso. Uma delícia viver esse amor em cena. Além disso, é incrível reencontrar o Edson (Celulari) em cena. É um parceiro de longa data. A gente se conhece desde 1978, desde os tempos da escola dramática.

A trama de “Fuzuê” é uma novela que carrega muitos elementos e referências de obras antigas e consagradas. Com o crescimento das séries nas plataformas de streaming, você acredita que ainda há espaço para os folhetins tradicionais na tevê?

Sim, novela todo mundo acompanha. Cresci vendo os grandes atores e diretores. Lembro muito do Walter Avancini, que fez “Saramandaia”. De repente, eu também estava na tevê e fazendo “Vale Tudo”. Tem gente que chega e fala: “Nossa, te acompanho desde pequenininha”. Fico pensando se já estou velhinha (risos). Mas é isso. Novela vai passando de geração em geração. Faz parte da nossa cultura. Gosto muito desse espírito que “Fuzuê” traz.

De que forma?

Todo mundo nesse projeto é fã de novela ou é completamente apaixonado por novela. Eu sou apaixonada por novela. Só agradeço a esse movimento. Isso tudo contribui para que esse movimento siga com força. É um trabalho positivo. Acredito muito nessa estrutura. “Fuzuê” traz essas questões clássicas dos folhetins, mas de uma forma contemporânea e com outros olhares de mundo e da vida.

“Fuzuê” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

De outros carnavais

Nos estúdios de “Fuzuê”, Lilia Cabral retoma uma parceria bastante frequente dos últimos anos. Após “Império” e “O Sétimo Guardião”, a atriz contracena novamente com Marina Ruy Barbosa. Na história, as duas vivem mãe e filha em cena pela primeira vez. “Eu acompanho a Marina desde menininha. Lembro dela em ‘Começar de Novo’. Tenho um carinho muito forte por ela e vejo toda essa evolução diante das câmeras. Ela é muito generosa em cena e tem uma capacidade de escuta muito boa”, elogia.

Se a relação entre Lilia e Marina é tranquila fora das câmeras, o mesmo não se pode dizer da convivência entre Bebel e Preciosa. A matriarca dos Montebello conhece bem as obsessões e ambições da filha, mas não imagina até onde a vilã é capaz de chegar. “Ela não sabe bem das vilanias da filha. Mas, ao longo da novela, vai descobrindo. É difícil para uma mãe tomar conhecimento de uma filha tão cruel e ambiciosa”, aponta.

Papo cabeça

Antes de iniciar as gravações de “Fuzuê”, Lilia Cabral se reuniu com o autor e a direção para discutir os caminhos que Bebel seguiria ao longo dos capítulos. “Não fui em busca de muitas referências externas. Tive várias reuniões e conversas. Foi onde comecei a me alimentar sobre o papel”, relembra.

Esses encontros nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, são fundamentais para Lilia começar seu trabalho com o pé direito. “Muita gente acha que é tudo uma conversa básica. Mas não é assim. A gente sai de lá com a cabeça preenchida totalmente de ideias”, ressalta.