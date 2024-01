Cultura Assessoria de Yasmin Brunet nega ‘affair secreto’ da modelo com goleiro do Corinthians

A vida amorosa de Yasmin Brunet está em foco desde que a modelo terminou o seu casamento com o surfista Gabriel Medina em 2021. Antes de entrar no Big Brother Brasil 24, ela admitiu ter se envolvido com o funqueiro MC Daniel, mas garantiu estar solteira.

Rumores de que Yasmin, na verdade, estaria vivendo uma relação fora da casa tomaram conta da internet nesta quarta-feira, 10, com notícias de que a modelo estaria vivendo um “affair secreto” com Carlos Miguel, um dos goleiros do Corinthians.

De acordo com alguns portais, os dois teriam começado a se relacionar no final do ano passado. O Estadão confirmou que ambos se seguem no Instagram. Em contato com a reportagem, porém, a assessoria de imprensa da modelo negou que os dois vivem o romance e chamou a história de “absolutamente fantasiosa e absurda”.

Carlos Miguel tem 25 anos, 2,04 m de altura e é destaque no time paulista. Seu bom desempenho no clube no ano passado fez com que muitos o considerassem o sucessor de Cássio, ídolo e titular do Corinthians.