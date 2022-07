Ashton Kutcher revela o que o fez aceitar gravar ‘That ’90s Show’

Ashton Kutcher comentou sobre a experiência de voltar para as séries com That ’90s Show, que está em fase de pré-produção. Em entrevista à Variety, ele revelou que está nostálgico e falou sobre o sentimento de gratidão.

“Foi realmente nostálgico estar de volta ao set. São as mesmas pessoas que fizeram That ’70s Show, então foi bem bizarro”, disse Kutcher, no tapete vermelho do filme Vengeance na última segunda-feira, 25.

Casado com Mila Kunis, sua ex-colega de elenco da série, o ator contou que quando o convite surgiu para retornar, ambos sentiram que era a coisa certa a se fazer.

“Mila e eu estávamos pensando nisso. Pensamos: ‘Olha, só estamos no lugar em que estamos por causa desse programa, então vamos voltar e fazer isso.’ Nós apenas voltamos e nos divertimos por uma semana. Foi tão aleatório e divertido”, lembrou.

A nova série será ambientada na década de 1990 e protagonizada por Callie Haverda, que interpretará Leia Forman, filha do casal Eric e Donna. Leia estará visitando seus avós no verão e conhecerá outras crianças da cidade fictícia de Point Place, sob os olhares atentos de Kitty e Red.

Além de Ashton Kutcher (Michael Kelso), Tommy Chong oficializou seu retorno ao revival da Netflix, que ainda não divulgou a data de estreia do programa. No elenco, estão também Topher Grace (Eric Forman), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Wilmer Valderrama (Fez), Debra Jo Rupp (Kitty) e Kurtwood Smith (Red).