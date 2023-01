Ashley Olsen, de Full House, casa-se com Louis Eisner em cerimônia discreta

De acordo com a revista Page Six, Ashley Olsen, uma das gêmeas de Full House, casou-se com o artista Louis Eisner em 28 de dezembro. Uma fonte ouvida pela publicação informou que o casal fez uma cerimônia para poucos convidados em uma casa no bairro de Bel-Air, em Los Angeles, nos EUA.

A Page Six não conseguiu levantar muitos detalhes sobre a cerimônia, que deve ter recebido cerca de 50 pessoas. Ashley e Louis são muito reservados e raramente aparecem em público.

Os dois estão juntos desde 2017 e a primeira vez que foram fotografados um ao lado do outro foi em setembro do ano passado, no tapete vermelho de um evento beneficente. Em julho de 2021, Louis surpreendeu ao postar, nos stories do Instagram, uma foto de Ashley andando com um copo de cerveja e um facão nas mãos.

Louis Eisner é um artista plástico, formado em História pela Universidade de Columbia. Louis é filho de Lisa Eisner, fotógrafa de moda e ex-editora da Vogue nos EUA, e de Eric Eisner, presidente da David Geffen Company.