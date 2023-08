‘As Tartarugas Ninja: Caos Mutante’ apresenta os combatentes em versões adolescentes

A conhecida história das tartarugas antropomórficas que protegem as ruas de Nova Iorque estreia em nova versão em “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” nas telonas de todo o Brasil, nesta quinta-feira (31). Desta vez, o quarteto aparece vivendo a adolescência.

A premissa é a já conhecida pelos fãs: as quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, acabam se transformando em animais antropomórficos – com características e emoções humanas -, criados pelo Mestre Splinter, um rato que foi vítima da mesma mutação e, assim, cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais.

As famosas tartarugas retornam às telas em versão adolescente – Foto: Cortesia da Paramount Pictures

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelas tartarugas, que tiveram sua primeira aparição na revista Teenage Mutant Ninja Turtles, da Mirage Comics, em 84. Após isso, ganharam séries e filmes animados, videogames e brinquedos. Agora, retornam às telas com uma nova versão dos irmãos.

A aventura segue as versões adolescentes – que até então eram ignoradas em antigas produções – de Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello, que após anos se escondendo dos humanos, agora decidem fazer atos heróicos para tentar conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais.

Com treinamento, eles assumem o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York, mas a situação logo se complica quando eles libertam um exército de mutantes. Com a ajuda de uma nova amiga, April O’Neil, eles enfrentarão um misterioso sindicato do crime, devendo lutar contra as mais variadas ameaças do Clã do Pé, comandado pelo vilão e arqui-inimigo dos heróis, Shredder.

O filme estreia ao estilo de animação de Homem Aranha no Aranhaverso, com traçados que remetem às histórias em quadrinhos. Após o lançamento do filme do menino aranha, a estilística foi aclamada pela crítica e levou o prêmio de Melhor Animação no Oscar 2019. O longa O Gato de Botas também teve inspiração clara no desenho.

Vozes conhecidas fazem parte da dublagem

O cantor Léo Santa estreia na dublagem com o personagem Genghis Rã – Foto: Cortesia da Paramount Pictures

O filme “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” marca o primeiro trabalho de dublagem do cantor Léo Santana, que faz a voz para o personagem Genghis Rã, um dos mutantes que integra o time de vilões liderado pelo personagem Super Mosca.

Léo conta que sempre foi uma criança curiosa e que tinha vontade de exercer várias profissões: “Na minha adolescência, foi o tempo todo assim, querendo ser tudo: músico, barbeiro, vender frango assado na praia, como eu já fiz. E até hoje eu sou assim, mas mais policiado”, brinca o cantor.

A atriz e cantora Any Gabrielly também integra o elenco. Ela dubla April O’Neil, principal aliada das Tartarugas. A dubladora já é conhecida em animações. Any deu voz a personagem principal de “Moana: Um Mar de Aventuras” e participou de trabalhos como Detona Ralph e Sing 2.